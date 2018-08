Ultime curve per imboccare al massimo dei giri il rettilineo Champions. Proprio per questo, le scelte si fanno complicate. In questo martedì tre sfide, nobile è quella dello Stadio Da Luz di Lisbona. Benfica e Paok sembrerebbe scritta a tavolino dalla storia delle due. Ma non è proprio così. Perché i greci hanno fatto stappare le prime bottiglie di champagne alla Roma, eliminando il Basilea e regalando così la seconda fascia nell'urna a Dzeko e soci. Son tosti i greci, si difenderanno ma possono anche andare a far gol. Multigol 1/3.



BATE-PSV? Serve un'altra pinza da uranio. Perché i bielorussi volano e in casa loro possono far piegare la schiena agli olandesi, che comunque avrebbero il ritorno per rifarsi. La quota è pazzesca. La terza è Stella Rossa-Salisburgo, squadre in formissima, che sanno andare a fare gol ovunque proprio per questa veste sbarazzina (gli austriaci arrivarono in semifinale di Europa League la scorsa stagione, facendo secca la Lazio). Sanno difendersi ma meglio attaccare. E segnare è il loro mestiere:





I CONSIGLI DI MARTEDI'





Benfica-Paok multigol 1/3 (quota 1.48)



BATE-PSV 1 (4.20)



Stella Rossa-Salisburgo gol (1.84)





Il terno vale 11.4 volte la posta





