Se Ferragosto fosse giusto con noi, dovrebbe ridarci quello che gli overoni dell'altro giorno ci hanno tolto. Solo un gol ci è mancato per andare alla cassa, uno tra Qarabag ed Apoel e avremmo stappato in anticipo. Vabbè... Questo comunque è sempre lo stesso turno di ritorno di Europa League, turno in cui qualche squadra deve buttarsi sulla graticola se vuole qualificarsi.



Per esempio, il Thun a Mosca. Ha perso in casa 3-2 contro lo Spartak e quindi ha un 5% per me, non di più. Ma la cosa sicura è che dovrà arrembare. Qui l'overone, a 1,65, sembra il minimo. Due sfide hanno colto la mia attenzione per giocarsi l'overissimo (quattro reti o più). Due sfide che si sono concluse 2-2, Yehuda-Neftci Baku e Suduva-Maccabi Tel Aviv. Certo, gli ospiti potrebbero passare anche vincendo con l'1-0. Ma vedo molto movimento in campo e soprattutto i gol dei padroni di casa. Quella è la variabile che porterebbe il piatto della bilancia dalla parte nostra.





I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Yehuda-Neftci Baku over 3,5 (quota 3,25)



Suduva-Maccabi Tel Aviv over 3,5 (3,10)



Spartak Mosca-Thun over 2,5 (1,65)





Il terno vale 16,6 volte la posta