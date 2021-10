Tra Italia e Belgio sarebbe stata comunque una dignitosissima finale per il terzo e quarto posto, anche se si parla di Nations League. Con quello che si è già giocato e con quello che si dovrà giocare quanto prima, con gli uomini (Bonucci-Chiellini-Lukaku-Hazard) già tornati a casa per pensare a quello che di importante più avanti si giocherà, ci si avvia ad una vera e propria amichevole.. Ovvero il gol/over 3,5. Sempre quattro gol e mai da una parte sola, nel 1999 (Belgio 3-1), nel 2008 (Italia 3-1) e nel 2015 (Belgio 3-1). Questa non sarà amichevole solo per un cavillo, chi infatti arriva terza e non quarta guadagna un milione di euro in più. Mi direte che due nazionali come queste, una Campione d'Europa in carica e l'altra numero uno nel ranking non possano mettersi a fare titic titoc in mezzo al campo. Aspettando che l'episodio decisivo scenda dalle nuvole. Il gas ce lo metteranno, forse più le riserve che i (pochi?) titolari che giocheranno. Ma io continuo a vedere gol/over 3,5. Tanto alle 15 a Torino si giocherà senza problemi creati da agenti atmosferici.Il bello però sarà tutto concentrato nella finale della sera. Spagna e Francia si disputeranno il Trofeo della Nations League, avendo dimostrato al momento di essere le più forti. Luis Enrique e Deschamps proveranno a vincere da tecnici quello che hanno voluto vincere da calciatori delle loro rappresentative, nel 1996. La Spagna senza tanti pezzi importanti ha saputo fermare l'Italia dell'imbattibilità. La Francia ha fatto qualcosa di difficilissimo, ribaltando lo 0-2 del primo tempo contro i nodosi belgi, riuscendo a portarselo fino al 3-2 finale.. Poi se fosse un pareggio ci sposteremmo tutti ai tempi supplementari. Che ancora non abbiamo visto in questa "final four" del Nord-Italia.Italia-Belgio gol/over 3,5 (quota 3,10)Spagna-Francia gol (1,80)