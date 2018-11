C'è un venerdì da Premier League, finalmente. Seppur la partita non è che sia luminescente. In Cardiff-Wolves proviamo a tirare il capo del filo più redditizio. Le ultime tredici sfide ne hanno viste nove concludersi con un bell'over 2,5. E in questo caso la quota sorride a tutti denti, come se la partita fosse già finita al contrario. Va presa, sapendo che si rischia ma va presa.



In Ligue 1 l'anticipo tocca ancora al St.Etienne, che riceve il Nantes. Non mi viene in testa nemmeno un motivo di come l'1 possa albergare sopra la pari. In casa il St.Etienne è bello terzo in classifica, piu su che nella classifica generale. Con cinque vittorie, due pareggi e niente sconfitte. E considerando che l'ultimo match è stato il derby del Rodano perso a Lione in una maniera invereconda, subendo praticamente un solo tiro in porta...



Si chiude con la Liga. Partitaccia. L'Eibar che ha sbranato il Real Madrid 3-0 in casa si trova un'altra rappresentante di Madrid davanti, il Vallecano, ma in trasferta. I baschi fanno piangere per quanto vanno in porta fuori casa. Quattro reti in sei trasferte. Onestamente su quei numeri l'1.90 dell'under 2,5 può essere signorile. I padroni di casa ne segnano quasi uno e mezzo a partita di media, tra le mura amiche. Si rischia anche qui ma si può provare.



PS Terno corposo. Ma se c'è qualcuno che cerca la singola, per me la trova in Francia.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Cardiff-Wolves over 2,5 (quota 2,37)



St.Etienne-Nantes 1 (2,05)



Vallecano-Eibar under 2,5 (1,90)



Il terno vale 9,23 volte la posta