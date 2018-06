Il menu Mondiale di sabato prevede quattro match: ore 12 Francia-Australia, ore 15 Argentina-Islanda, ore 18 Perù-Danimarca, ore 21 Croazia-Nigeria.



Si comincia presto con il folletto Griezmann che questa volta la barba potrebbe farla agli aussies. Il rischio (o la fortuna?) è che partite del tipo di Russia-Arabia Saudita potremmo vederne a mazzi. Visto che l'allargamento del numero delle partecipanti si porta dietro quel che è. Quindi niente di più facile che in questo match piovano gol. L'over 2.5 ci tira dalla sua parte.



Nello stesso girone appaiono Perù e Danimarca. E questa dovrebbe/potrebbe essere tutta un'altra partita. Perchè entrambe sanno che l'avversario per la qualificazione è questo. Due nazionali in grandissima forma che oltretutto ne subiscono pochi. Vincere sarebbe fantastico ma il pari sarebbe benedetto. La qualificazione potrebbe giocarsi su quanto si perderà con la Francia e quanto si vincerà con l'Australia.





Francia-Australia over 2.5 (quota 1.64)



Perù-Danimarca X (3.25)





L'ambo vale 5.33 volte la posta





IL MARCATORE DEL GIORNO: Griezmann



IL RISULTATO ESATTO: Argentina-Islanda 3-1



Croazia-Nigeria 1-0





