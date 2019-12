Poco, pochissimo in programma in questa giornata/serata calcistica. Però l'Inghilterra mette in campo Wolverhampton-Manchester City. E i fenomeni che scenderanno sul terreno verde basterebbero a comprarsi il meglio del meglio di qualcosa di supercostoso.

Il City del Pep ha dribblato alla grande il periodo in cui era catatonico a guardare il Liverpool che faceva calcio di altra pasta. I tredici gol che sono arrivati a cancellare l'orrido derby perso con lo United (quattro in Europa con la Dinamo Zagabria, tre con Arsenal Oxford United e Leicester) sono stati un cancellino. Adesso, in PL, c'è da non mettere più un passo in fallo. Per non dover sentire che il Liverpool questo torneo l'ha vinto a gennaio, con la pipa che mandava volute di fumo.

Gli Wolves non sono l'abbacchio brodettato da mettere in tavola. E infatti a ottobre erano a fare la festa proprio a Guardiola e i suoi ragazzi, in casa loro addirittura. Se conosciamo bene il Pep questo sarà un motivo in più per sbancare il Molineux Stadium. E portarsi via gli scalpi dei nemici e i tre punti. Scelgo i due o più gol del City!

Mettiamo piede in Belgio dove in serata si giocherà Antwerp-Anderlecht, per la ventunesima giornata della Jupiler League. I padroni di casa sono secondi e inseguono a distanza il Club Brugge (che però ha disputato una partita in meno). Gli ospiti invece sono decimi e stanno facendo poco. Se questa non è la sfida giusta per mettere giù tutto quello che resta del vecchio Anderlecht vincente... Insomma, ora o mai più. Le squadre segnano (Antwerp) e incassano pochino (Anderlecht). Sorpresa: X2/gol.

Il terzo gradino di una scala corta è in Turchia: si fronteggiano Besiktas e Genclerbiligi. I primi sono a caccia delle quattro lì davanti facendo molta fatica (le ultime sono brutte sconfitte compresa Coppa ed Europa), i secondi invece stanno rialzando la testa (dodici punti nelle ultime sette). E visto che le reti degli sfavoriti stanno piovendo, la scelta cade sul gol.

I CONSIGLI DEL VENERDI'

Worlverhampton-Manchester City squadra ospite segna due o più gol (1,85)

Antwerp-Anderlecht X2/gol (2,88)

Besiktas-Genclerbiligi gol (1,66)



Il terno vale 8,84 volte la posta

