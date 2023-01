. Ma di questo ne parleremo alla fine. Perché comunque in serata. Perché la Signora è stata presa in giro al Maradona e, dopo le otto gare senza subire nemmeno una puntura di spillo, avrà grandissima voglia di tornare a vestire i panni bianconeri. Ma c'è scarsamente da fidarsi di questo Monza che, una volta rimesso in sella da Palladino, è diventato (o sta diventando) quello che la società voleva vedere. A Torino nulla da dare per scontato, si è visto con la Cremonese quello che può succedere.. Se uno come Immobile è costretto a guardarsela da fuori diventa molto arduo vedere i tre (o più) gol dell'over. Anche perché in Coppa Italia quello che conta è solo e soltanto passare il turno. E stop.. Eccoci pronti al "non c'è due... ".Arriva la base della giornata. Si giocherà intra ildie ildi Antonio. I "Cittadini" fanno il fumo da tutti i pori al solo ripensare come i cugini dello United gli abbiano ribaltato il derby da sotto il naso, quel gol dell'1-1 che ha fatto strillare tutti al fuorigioco di Rashford (che poi ha lasciato il tiro al compagno). In questa partita c'è un po' di tutto: la rincorsa all'Arsenal e la crisi del Tottenham sono i perni.. Una cosa ve la consiglio caldamente, guardatevi la Juventus e registratevi questa. Poi fate le due di notte con Haaland e De Bruyne.Juventus-Monza gol (quota 1,90)Lazio-Bologna under (1,80)Manchester City-Tottenham 1/handicap 2 gol (3,40)