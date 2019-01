Questo giovedì è il Boxing Day moltiplicato per sei, sette, otto. Valgono tonnellate di punti questi che sono in palio tra. Ovvero la testa della Premier League. Ma le tre sconfitte su cinque dell'ultimo mese del Pep hanno regalato un vantaggio di sette lunghezze a Klopp. E sette sono una marea che sale e ti trangugia, se non fai attenzione. Ovviamente una sconfitta di Aguero e soci non chiuderebbe il torneo perchè c'è anche il Tottenham (che ha scavalcato di un punto il City) ma insomma sarebbe una coltellata bella e buona. E' anche per questo che, non tutte le occasioni da gol che vi aspettereste. E non credo alla sconfitta del City; sa bene che è arrivato al Giorno del Giudizio e non può andarsene in discoteca a ballare.. Il Sottomarino Giallo dorme al terzultimo posto della graduatoria, dopo una stagione più che deludente. Ma il Real visto finora non è che sia stato uno spettacolo degli spettacoli, anzi. E' persino sceso a cambiare panchina e qualcosa in meglio è cambiato. Ma non tanto da far spalancare gli occhi. Il Real che è andato a vincersi la Coppa del Mondo per Club l'ha fatto con squadre inferiori. E in più avrà un jet-lag calcistico di ritorno da Abu Dhabi che potrebbe pesare. Inoltre si è bloccato Marcos Llorente. Io vado sulla sorpresa della doppia interna. Vedremo.Manchester City-Liverpool 1X/under 2,5 (2,80)Villarreal-Real Madrid 1X (1,93)L'ambo vale 5,40 volte la posta