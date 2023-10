Direi: quotone da provare, senza dubbio. Perché nei quattro incroci tra parigini e rossoneri finora avvenuti in Champions League (due vittorie del Milan, due pareggi) non ci sono mai stati più di due gol e questa è la base. Dopo vanno considerate - e seriamente - le due sconfitte pesantissime nella testa dell'una (il 4-1 dal Newcastle all'ultima del girone) e dell'altra (lo 0-1 a Milano subìto dalla Juventus all'ultima di campionato). Per questo, sommando i brividi che arriverebbero sulla pelle davanti ad un altro stop, l'under deve considerarsi strapagato. Nonostante Mbappè e Leao, nonostante gli ex interisti in campo.



Dopo si va su due primi marcatori, in due match che potrebbero avere poca storia. Ma quelle sono quote da acciuffarsi e vedere come va. Haaland il vikingo è di scena in Svizzera, dagli Young Boys, dopo essere ancora a zero gol nel girone in una partita e mezza (alla prima uscì appena rientrato dall'intervallo). Mentre il compagno Alvarez è in testa alla classifica marcatori... Basta questo per capire con quale "garra" andrà in campo stasera il biondo?



Forma forma formissima quella di Lois Openda del Lipsia, belga di origini congolesi a luglio acquistato per 42 milioni, diventando il giocatore più pagato nella storia del club tedesco. Stasera arriverà la Stella Rossa, ultima nella classifica del girone (ma comunque a soli due punti di distanza). A Lois viene chiesto di fare la prima punta, ciò che sa fare benissimo.





PSG-Milan under (2,05)



Young Boys-Manchester City primo marcatore Haaland (3,20)



Lipsia-Stella Rossa primo marcatore Openda (4,25)





Terno da 27,8 volte la posta.