Non so davvero quanti saremo/sarete durante le feste. Ma noi ci proviamo, oh se ci proviamo... Con quello che per me resta il campionato (bettistico) più bello del mondo e quello che per me è il più difficile di tutti, tanto che non lo tocco MAI: Premier League e Serie B.



Il partitone della serata è Leicester-Liverpool, con questi ultimi neo-laureati Campioni del Mondo per Club, sudando sette camicie per battere ai supplementari il Flamengo di Gabigol, a Doha (non proprio girato l'angolo). Andare a battere in casa loro i diavoli blu-reale di Brendan Rodgers, che stanno facendo cose meravigliose - mai perso davanti ai loro tifosi, otto vittorie di fila tra casa e trasferta come nemmeno Ranieri seppe fare nell'anno del titolo, segnato in 16 partite ufficiali consecutive - non si inchineranno agli "imbattuti" di Klopp, che potrebbero essere con il fiato corto per il giro del mondo appena fatto. Per me 1X. Ma chi non è d'accordo vada sul gol serenamente.



Il Chelsea e il Southampton arrivano da due grandi match, da due grandi vittorie. E se sono quelle viste, ne giocheranno un'altra tra di loro. Gli ospiti hanno segnato nelle ultime otto di Premier in trasferta, questo dato dice tutto: gol!



L'Arsenal di Arteta presenta subito il conto al Bournemouth essendo favorito alla pari. Non c'è dubbio che queste sfide vadano vinte da chi ha nel proprio organico gente come Aubameyang, Lacazette e non solo. Intorno al nuovo tecnico c'è fiducia massima.



A proposito di nuovi tecnici ecco Carletto Ancelotti nostro sedersi sulla panca dell'Everton, nel suo debutto casalingo contro il Burnley. Prima delle ultime quattro trasferte di PL (due in gol e due no), gli ospiti erano andati in gol sei volte di fila fuori casa: altro dato decisivo. Gol anche qui.



Ed eccomi al mio primo terno di Serie B dal secolo scorso almeno... Due partite mi attraggono dal punto di vista del pareggio "natalizio": Salernitana-Pordenone ed Entella-Spezia. Va ricordato che gli spezzini hanno saltato l'ultima contro la Cremonese per l'allerta meteo. I due pareggi ci stanno, per motivi diversi una sconfitta adesso farebbe male, il punto non sarebbe un punticino.



La chiusura è affidata al gol di Ascoli-Pisa. I marchigiani segnano da dieci partite compresa la Coppa Italia, i toscani sette volte nelle ultime dieci. Ci sta da paura.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Leicester-Liverpool 1X (quota 1,75)

Chelsea-Southampton gol (1,75)

Bournemouth-Arsenal 2 (2,00)

Everton-Burnley gol (1,90)



e poi



Salernitana-Pordenone X (quota 3,20)

Entella-Spezia X (3,25)

Ascoli-Pisa gol (1,87)



La quaterna vale 11,6 volte la posta, il terno 19,4 la posta