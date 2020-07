Vi ricordate quando scrivevo che stanno arrivando le partite difficili? Per esempio, queste. Giornatina con Serie B e Playoff di Championship inglese. Mica da ridere. Ci si prova con il classico cippino. Ma senza dare nulla per scontato, soprattutto nel caso.Quattro le partite che tocco nella nostra Serie B, arrivata ormai alla penultima giornata. Per farla più facile, ecco due combo: Crotone-Frosinone X2/over 2,5 e Pisa-Ascoli X2/gol. La prima si basa sul fatto che i calabresi hanno appena festeggiato la promozione diretta e che i laziali hanno una squadra forte che ancora si deve prendere la certezza dei playoff (e possibilmente da un posto più comodo). La seconda si basa invece sul fatto che i marchigiani stanno marciando come i diavoli arrabbiati (quattro vittorie e due pareggi per un totale di quattordici punti in sei incontri) ma devono ancora ottenere una matematica salvezza scacciando anche i playout.I gol da entrambe le parti dovrebbe arrivare in Cittadella-Venezia: nelle ultime quattro i padroni di casa hanno sempre segnato e incassato mentre gli ospiti stanno segnando da quattro gare anche se hanno una tenuta migliore in difesa.Due underoni per completare la ricchissima pietanza. Mi giungono da Spezia-Entella e Cardiff-Fulham. Le due liguri pareggiarono 0-0 all'andata e nelle ultime cinque da una parte e cinque dall'altra solo tre sono stati gli overoni.Nella semifinale di andata al Cardiff City Stadium si fa sul serio per prendersi un seppur minimo vantaggio in vista del ritorno. Tre giorni dopo a campi invertiti. Io una cosa preziosa ve la dico: nove delle ultime undici trasferte del Fulham in Championship non sono arrivate all'over 2,5. Ci siamo capiti.Crotone-Frosinone X2/over 2,5 (quota 3,25)Pisa-Ascoli X2/gol (2,40)Cittadella-Venezia gol (1,83)Spezia-Entella under 2,5 (1,75)Cardiff-Fulham under 2,5 (1,70)