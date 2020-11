Sta piovendo la qualsiasi. E non è che debba essere considerato per forza una stranezza. Se agganci tutti i problemi Covid (contagi, bolle, tamponi continui senza sapere come e quando riuscirai in campo) più gli impegni ravvicinati uno dietro l'altro: qui non bisogna essere buoni pronosticatori ma dei maghetti. Ed è difficile da un giorno all'altrro farsi chiamare Merlino in mezzo alla strada.Oggi vado su un terno diverso. Vediamo se battere piste più o meno alternative regala sorrisi.L'inizio è usuale con la Premier League. Ma anche qui i numeri sono talmente chiari che è difficile ribaltarli e farsene dei propri. Gli scontri diretti tra Crystal Palace e Newcastle fanno stare svegli solo i più nervosi, gli altri placidamente scivolano nel dormiveglia. Perchè gli ultimi sette scontri diretti di Premier sono andati locchi locchi verso l'under 2,5. E addirittura fino al 40' è stato 0-0 in tutte le succitate tranne in un caso. Se togliamo le fazioni delle due, in tanti avranno girato sui reality show o i talent. Pochi gol? Sì, pochi. Si può rifare.Eccoci con i piedi in Portogallo, speriamo di stare svegli fino a mezzanotte perchè vorrebbe dire che siamo in corsa. La prima a giocarsi sarà Ferreira-Famalicao e qui è un discorso a parte. "Non ce n'è pareggiiiiiii"", direbbe qualcuno o qualcuna. Dal 2014, da quando le due squadre si affrontano, due successi del Ferreira (uno in casa e uno fuori) e quattro del Famalicao (uno in casa e tre in trasferta). Dato che stiamo parlando di avversari che si equivalgono al momento - un punto avanti il Famalicao ma con una partita in più - si può tranquillamente aspettare questa X come "evento in ritardo". Assolutamente sì.Alle 22 scendono in campo il nostro amato Tondela (qualche estimatore di questa rubrica si ricorderà degli schioppi fatti con loro in passato) e il Guimaraes. Si va via di combo, con la 1X degli "amatissimi" padroni di casa, due punti dietro al momento. Segnano come in tante precedenti puntate del calcio portoghese, cioè pochissimo. E quindi la 1X si tinge di under 2,5. Ma se esce quel fantomatico pareggio di cui sopra...Crystal Palace-Newcastle under 2,5 (quota 1,68)Ferreira-Famalicao X (3,37)Tondela-Guimaraes 1X/under 2,5 (2,65)