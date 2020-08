di Stefano PalmieriIn questa estate caliente di facile non c'è più nemmeno ordinare il gelato. Perchè hai tanti e tali gusti davanti che le mele al vino con cannella ti si sovrappongono al limone e zenzero. Li guardi, li senti così freschi e... ordini cioccolato e zabajone.Con il calcio in alcune giornate non può essere così solo per il fatto che di gusti ne hai al massimo due e a quelli devi aggrapparti. Come domenica. Lì domina l'andata della sfida di playoff di Serie B tra Frosinone e Pordenone, subito dopo arriva una partita nobile - più delle altre che restano - come la finale di Supercoppa di Polonia tra Legia e Cracovia.Il Frosinone per essere lì ha dovuto vincere il match col Cittadella risalendo dalle fiamme dell'inferno, un po' come Rocky. Annullato lo 0-2, nei tempi supplementari è arrivato il gol decisivo di (Don) Camillo Ciano. Adesso comunque c'è poco da ridere perchè sforzi di quel genere a queste temperature rischi di pagarli la volta dopo. E il Pordenone, che ha chiuso male male malino la stagione, forse attendeva proprio i playoff e non ha voluto buttarsi via prima.Comunque, proprio per la stanchezza fisica (ma soprattutto mentale) che può lasciarti una rimonta simile, vado sulla X-2 parziale/finale: se il Pordenone farà il suo come in campionato (pareggiò 2-2 in Ciociaria e vinse 3-0 in casa) metterà molta paura a Nesta e ai suoi.Salto in Polonia per la Supercoppa. Se andiamo a prendere gli scontri diretti notiamo subito che negli ultimi diciannove in casa il Legia (recente vincitore del campionato) ne ha vinti quindici con il Cracovia! E dato che la partita si giocherà nello stadio del Legia è giusto considerare questo particolare che potrebbe pesare parecchio.Una curiosità, nei quindici risultati a favore del Legia manca il 3-0. Gli altri più o meno possibili ci sono tutti. Chi dovesse mettersi in ascolto della fortuna, presti orecchio.Frosinone-Pordenone primo tempo/finale X/2 (quota 7,50)Legia-Cracovia 1 (1,75)