Comanda Salernitana-Trapani, senza dubbio la partita più importante (e che ci riguarda da vicino) di questo lunedì di calcio. Vado diretto al dunque: sono due avversarie che segnano e subiscono. Se prendiamo in esame soltanto gli ultimi risultati troviamo quindici reti nelle ultime cinque gare della Salernitana e sedici in quelle del Trapani. Una media perfetta di tre gol a partita per i padroni di casa, addirittura superiore per gli ospiti. Nessun dubbio per schierarmi con l'over 2,5. A una quota molto alta.



Bella e importante, Reggina-Ternana di Serie C. Siamo ai massimi livelli del Girone C: calabresi in testa con sei punti di vantaggio sul Bari e otto sulla Ternana. Se però diamo uno sguardo alla forma delle due squadre salta all'occhio una cosa non secondaria: nelle ultime cinque gare gli umbri volano, tre vittorie e due pareggi, sette gol segnati e uno solo subìto mentre i calabresi hanno cominciato a "tossire", con un pareggio e soprattutto due sconfitte nelle ultime cinque, una addirittira in casa con il Francavilla e l'altra, molto pesante, a Cava (0-3). Non sembri lesa maestà se mi affido alla doppia esterna a 1,67.



In Ligue 2 francese una quota che potrebbe essere un trampolino di lancio. Si gioca Lens-Grenoble, i padroni di casa sono secondi in classifica, gli ospiti sono a metà con ben tredici pareggi tredici finora collezionati. Nel cammino recente del Lens troviamo ben tre X nelle ultime cinque... Debbo spiegarmi meglio?



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Salernitana-Trapani over 2,5 (quota 1,98)



Reggina-Ternana X2 (1,67)



Lens-Grenoble X (3,52)



Il terno vale 11,6 volte la posta