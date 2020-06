La Bundesliga non è ripartita per tutti allo stesso modo. Una squadra è tornata in campo come se dovesse andare a far cicoria. E sì che la sua posizione di classifica era più che interessante. Avete indovinato tutti, dal Manzanarre al Reno: è lo Schalke.Sono 4 le sconfitte consecutive per lo Schalke, un gol segnato e 10 subiti. Dire che il gruppo non era d'accordo di tornare in campo è poco, si vede dalla reazione messa in mostra. Ovvio che non si potrà continuare così fino al termine ma fare punti a Berlino, contro una squadra a cui ne servono per salvarsi, potrebbe essere un salto mortale.Se andiamo a fernarci sugli scontri diretti, la bilancia pende e non di poco dalla parte del Werder. Gli ultimi 4 giocati al Weserstadion sono stati 4 successoni, subito dopo aver preso 2 scoppole speciali (3-5 nel 2015 e 1-3 nel 2014). Come detto, il Brema ha saputo rialzarsi e mettere insieme 12 punti su 12: 2-0, 3-1, 2-1 e 3-2; doppia festa nel 2016 e nel 2018.Qui si scherza poco, entrambe hanno da metter su qualche punto perchè i 27 del Dusseldorf sono la boa da cui ci si deve tenere distanti. Ne sono arrivati 4 per l'Augsburg, 2 per il Colonia, niente di spettacolare. E la vittoria, l'unica dopo la sosta COVID, è pervenuta contro lo Schalke, che come pietra di paragone vale poco pochino pochissimo. Una sottolineatura: nelle partite del Colonia si segna che si rischia di perdere il conto. Ocio.Vediamo se in Portogallo si può tentare di riavvicinarsi, chi ha scelto di giocare un pugno di euro sulla Primeira Liga si riconosce perchè gira in mutande. Porto, Benfica e Braga hanno lasciato sul tavolo tre partite da superfavorite: mica si andrà avanti così no?Questa volta almeno si va di quotone, quello della X tra Rio Ave e Ferreira. Basta prendere in esame gli ultimi precedenti tra le squadre: dal 2016 6 pareggi su 8 confronti diretti (2 in Coppa). Media che travalica la qualunque. Non faccio lo schizzinoso e mi prendo il settimo. A quella quota lì non c'è proprio da trastullarsi.Union Berlino-Schalke 1 (quota 2,50)Rio Ave-Ferreira X (3,65)