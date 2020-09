Parte l'Uefa Nations League. Con questa manifestazione ci saranno molte molte amichevoli delle nazionali in meno. E con i punti in palio si dovrebbe vedere qualcosa in più. Per forza.Cominciando da Germania-Spagna. Sembra il cartellone "vedete gente vedete". Ovviamente in tv. Perchè il match è interessante, i calciatori che andranno in campo rappresentano big un po' di qua un po' di là e i due allenatori, Loew e Luis Enrique, bastano da soli a inquadrare l'evento.Strano, molto strano: le due non si incontrano in una manifestazione che abbia un senso dalla semifinale del Mondiale 2010, vinta dagli iberici 1-0. La cosa ancora più strana è che - tolte le amichevoli - le due corazzate non si affrontano in Germania o in Spagna dall'Europeo dell'88, all'Olympiastadion di Monaco, 2-0 per i tedeschi, doppietta di Rudi giallorosso Voeller. Quando era ancora la Germania Ovest e per strada c'erano i dinosauri.Chissà se Werner farà Voeller? Possibile. Anche perchè gli assi del Barcellona, solo Busquets e Ansu Fati qui convocati, hanno ancora il mal di testa dell'8-2 preso dal Bayern.Sempre nella League A si giocherà Ucraina-Svizzera che, in assenza di stranezze non ipotizzabili, potrebbero giocarsi punti per evitare il quarto posto del gruppo e quindi la retrocessione. In casa i gialli di Schevchenko mettono paura anche ai diavoli: otto vittorie e un solo pareggio, arrivato in amichevole. Quindi la Svizzera non penserà fin da subito di venire a giocare nel parco dei bambini perchè l'avversario corre e sa come fare male.Due pareggi al 90' nei precedenti giocati: nel Mondiale tedesco del 2006 si andò ai rigori, a Colonia, dopo lo 0-0, l'Ucraina vinse in un inferno di errori, uno anche dell'attuale ct Sheva; nel 2010 un bel 2-2, pirotecnico e divertente, in amichevole. Potrebbe confermarsi puntualissima in casa l'Ucraina, la quota per provarci c'è tutta.Il terno sconfina nella League B dove c'è un'altra sfida pesante: Russia-Serbia. Nelle quattro amichevoli che hanno disputato dal 2008 a qui, i russi hanno sempre segnato almeno un gol e ne hanno sempre subito uno, tranne nella gara del 2011 che finì 1-0. La Serbia non ne ha mai vinta una e a occhio e croce non sembra il momento per farlo nello stadio della Dinamo di Mosca.Germania-Spagna 1 (quota 2,55)Ucraina-Svizzera 1 (2,50)Russia-Serbia 1 (2,60)