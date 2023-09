Dopo quello che è successo ieri, questa rubrica deve inventarsi qualcosa per allontanare questo fumo nerissimo. Impossibile perdere una scommessa a undici contro uno con il Borussia Dortmund (che lotterà per il titolo) che si fa riagganciare, avanti di due gol e in casa sua, da una squadra che presumibilmente retrocederà molto presto. Ancora non ci posso credere. Quindi oggi vado con la cinquina e stop, senza scrivere altro, qualcosa bisognava fare. A domani, ragazzi.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Napoli-Lazio gol (1,77)

Udinese-Frosinone 1 (1,82)

Bologna-Cagliari 1 (1,75)

Parma-Reggiana gol (1,95)

Brighton-Newcastle over (1,45)



Cinquina da 15,9 volte la posta escluso bonus