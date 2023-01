(2-2 col Milan) e quello di Karim Benzema nella Supercoppa di Spagna "araba".Magari ma oggi si va sul difficile, sul particolare. Ho pensato da subito a Monza-Sassuolo, per due motivi soprattutto: 1) i brianzoli hanno giocato inuna partita dura a Torino in casa della Juventus, perdendola solo per il bellissimo gol di Chiesa; 2) gli emiliani arrivano da una striscia pessima di sconfitte e hanno segnato solo cinque gol in trasferta (ma perchè il più forte non c'era... ), da pocoha tolto il peso sulle spalle del tecnico Dionisi, dichiarando che non è a rischio. Allora mi è venuto in mente chi potrebbe essere l'uomo del giorno a: perchè non proprio il più forte, Berardi, che è oltretutto un rigorista? Buona idea, chi mi ama mi segua.Guardiola aveva dichiarato che De Bruyne avrebbe giocato contro il Tottenham e alla fine cosi' non è stato, l'ottimo Kevin si è seduto in panchina e si è risparmiato le fatiche di Ercole in una sfida bifronte, primo tempo con due gol di vantaggio per i londinesi die ripresa con i Citizens guidati alla riscossa da un Mahrez visto da Pallone d'Oro (tanto per capirci). Col Wolverhampton in casa sono altri tre punti da mettere via, nella giornata in cui l'Arsenal rischia di lasciare qualcosa all'altro. Vado sul marcatore ma chi volesse potrebbe al limite optare per "marcatore o assistman". In un match che dovrebbe riservarci tante reti, pensate che quella di Haaland è addirittura a 1,45!Sulla panchina lombarda si risiede Clotet. A occhio e croce non sembra una grande idea quella del boss, Massimo Cellino. Voletei vedere che la capolista ha l'occasione per fare bingo anche qui?PS.Chi può se la guardi e stop anche perchè Hojlund e Lookman, che sono in una forma maiuscola, metterebbero i brividi a tutte.Monza-Sassuolo marcatore-si' Berardi (quota 3,50)Manchester City-Wolverhampton marcatore-si' De Bruyne (3,00)Brescia-Frosinone 2 (2,40)