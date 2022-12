Perchè molto difficile ma estremamente divertente, almeno in partenza. Cominciano gli ottavi di finali ai Mondiali, con in campoe in serataIn una manifestazione finora piena di 0-0 (finali) e di 0-0 (a chiusura primo tempo) debbo ammettere cheChe dire, nessun dubbio che Leo Messi e i suoi compagni siano favoriti ma il quotone che ulula alla luna potrebbe proprio essere questo. Terminati i primi 45' o quello che saranno. Ricordo bene l'Australia che ci fece fare il sangue dal naso prima che arrivasse il gol su rigore di Totti. Certo, era il 2006 e non l'altro ieri. Ma la quota vale e non poco.Nel 93' ci fu la finale playoff in chiave qualificazione mondiale tra canguri e argentini con il pareggio all'andata (1-1). Al ritorno si imposero i padroni di casa con un piccolo ma determinante 1-0. Nel 2005 il 4-2 della Seleccion nella Confederation Cup e poi l'ultima, nel 2007, senza nulla in ballo, un altro 1-0 sudamericano. Negli ultimi venti anni soltanto amichevoli tra orange e yankees. E nessun pareggio, ago interamente spostato dalla parte degli europei.Perchè? Perchè nei loro testa a testa i sardi ne hanno vinti ventitre, gli emiliani ventitre e i pareggi sono stati ventidue. Se il mago Merlino agiterà la bacchetta quale sarà il risultato che uscirà?Argentina-Australia primo tempo X (quota 2,55)Olanda-Stati Uniti primo tempo X (2,00)Cagliari-Parma X (3,15)Terno da 16,0 volte la posta