International Champions Cup con un grande derby inglese che rimette in campo le recenti rivali di Juve e Inter. Tottenham e Manchester United hanno mostrato già buona gamba ma il fatto che una abbia Kane e l'altra non abbia Lukaku dice molto del match che le aspetta.



In campo l'orda di Europa League con l'esordio casalingo di Mazzarri e del suo Toro. Arriva in Piemonte il Debrecen, nessuna quota che possa generare un minimo di interessr, questa ce la vedremo e stop.



Invece sono altre su cui possiamo puntare il mirino per fare cinquina. La doppia esterna pro Tblisi e le vittorie casalinghe di Ventspils, Soligorsk (partita che ci interessa doppiamente dato che da qui esce il rivale dei granata) e Legia portano verso una gran bella cinquinozza.



I CONSIGLI DI GIOVEDI':



Tottenham-Manchester United 1X (quota 1,47)



Ventspils-Gzira 1 (1,61)



Gabala-Dinamo Tblisi X2 (1,52)



Soligorsk-Ersbjerg 1 (2,17)



Legia-KuPS 1 (1,32)



La cinquina vale 10,3 volte la posta escluso il bonus