Champions League, altra serata di fuoco. Fuori una tra Bayern e Liverpool e non è poco. In più, nei sogni del Barcellona - come è naturale che sia - c'è di conquistare la Coppa proprio nella città degli odiati cugini, anche se nello stadio dei Colchoneros.



Cominciamo subito dai blaugrana, che per tre volte hanno incontrato in Champions League il Lione al Nou Camp e per tre volte lo hanno piegato con due (una volta) o tre gol (le altre) di scarto. La prima fu nel 2001, l'ultima nel 2009. L'andata in bianco per entrambe lascia ancora tutto aperto seppure il Barcellona sia nettamente favorito alle quote. Basandosi anche sulla storia dei tre confronti succitati, vado con l'handicap (un gol di scarto per gli spagnoli).



La partitona della serata è Bayern-Liverpool. Ricordo ancora quella d'andata, conclusasi 0-0 allo stesso modo in cui sarebbe potuta finire 2-2. Le occasioni da gol fioccarono, già nel primo tempo. Klopp non è uno che ci sta lì a pensare e sa che un gol dei suoi rossi metterebbe di molto in salita la partita dei tedeschi. Ecco perchè non credo a un match diverso dal primo, con attacchi che avranno come "sparare". La quota del gol inglese nel primo tempo a 2,23 si può provare, vado con quella.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Barcellona-Lione 1/handicap (quota 1,68)



Bayern-Liverpool segna Liverpool primo tempo (2,23)



L'ambo vale 3,74 volte la posta