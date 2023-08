Comincia la Serie B e vi dico poco se dico con Bari-Palermo? No affatto, perchè due città del genere non possono guardarsi il campionato da un angoletto. Proprio per niente. La voglia di promozione la si avverte fin da qui e non diciamo castronerie. I pugliesi debbono cacciare via la serata di Coppa Italia contro il Parma. E debbono farlo contro una bestia nera come i siciliani che nel capoluogo pugliese non perdono ormai da tanto. E tanto vuole dire due pareggi e due sconfitte fino al 2-1 di dieci anni fa. Menez e Sibilli saranno i chiavistelli?Per tornare a cancellare quel dramma sportivo firmato Pavoletti che ha sfilato la Serie A all'ultimo minuto? I rosanero ci sono e ci saranno (vedrete) tutta la stagione ma questa deve essere la serata del Bari.



Anche in Bundesliga c'è aria di riscatto-vendetta, nelle file del Bayern Monaco. In Supercoppa di Germania un altro 0-3 casalingo, contro il Lipsia e nonostante l'apparizione di Kane. Non bisogna inventarsi qualcosa di speciale per dire che il Brema cercherà di mettersi di traverso ma cosa potrà inventarsi per farlo? Primo tempo e finale li vedo completamente bavaresi. E stop.



Metz-Marsiglia potrebbe sciacquare nell'over. O meglio ancora nel gol/over. Due squadre che prendono gol come se fosse una coccarda da mettersi addosso. Ovvio che gli ospiti siano di gran lunga superiori ma finora hanno mostrato soprattutto i propri limiti, anche quando hanno vinto. E l'uscita dalla Champions contro il Pana e in quel modo avrà lasciato segni indelebili.



Bari-Palermo 1 (quota 2,55)

Brema-Bayern Monaco primo tempo/finale 2/2 (1,71)

Metz-Marsiglia gol/over (1,88)



Terno da 8,19 volte la posta



PS L'ambo della serata è senza il Bari. E le quote non sono basse, sono giuste.