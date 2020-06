Poteva essere una partita storica, questa semifinale di Coppa di Germania tra una squadra di quarta serie (il Saarbrucken) e una tra le più forti di Bundesliga, il Bayer Leverkusen. C'è un dettaglio che però cambia le carte in tavola e non di poco; il Saarbrucken non gioca più una partita vera dall'inizio dell'emergenza COVID, al contrario delle "aspirine" che sono in campo già da cinque match (tre vittorie e due sconfitte, l'ultima con il Bayern Monaco).Poteva essere un miracolo di partita solo se andiamo con la memoria a quello che fu il quarto di finale del Saarbrucken contro il Fortuna Dusseldorf, entrato nella leggenda. Perchè il portiere di casa, Daniel Batz, parò 5 calci di rigore 5 (!!!): uno nei tempi regolamentari, che si chiusero sull'1-1, e 4 nel prolungamento dal dischetto!Capite che quindi questa Coppa di Germania 2019-2020 andrà comunque in bacheca con le prime pagine dei giornali nella bacheca della società. Molto più dura sarà tirar fuori qualcosa di diverso dalla sconfitta in questo caso: il ritmo-partita di una squadra di massimo livello non può essere minimamente accostato a quello di una squadra di quarta serie che non gioca da marzo.E noi che facciamo? Si può provare con una quota alta, basandosi su ciò che si è detto. E cioè il no-gol: al di là di quanti ne segnerà il Bayer dovrebbe essere il Saarbrucken a digiunare, la quota non è male.Si riprova con la Primeira Liga portoghese cui finora è stato impossibile avvicinarsi a qualcosa di positivo: Porto e Braga sconfitte, Benfica che non batte il Tondela in casa e viene preso a sassate dai tifosi fuori dallo stadio. Il Famalicao, che ha battuto in casa sua la capolista, deve dar conferma di sè al Cidade de Barcelos del Gil Vicente. Match strano, il Famalicao ha vinto gli ultimi 5 confronti diretti, addirittura 6 se mettiamo di mezzo un'amichevole. Il pareggio manca dal 2016, finì 2-2; l'anno prima ne era arrivato un altro, 1-1, nello stadio dove si giocherà adesso. E dove l'ultima giocata, a marzo contro il Santa Clara, era finita 1-1...Saarbrucken-Bayer Leverkusen no-gol (quota 1,97)Gil Vicente-Famalicao X (3,22)