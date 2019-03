Una singola e un ambo per sorvolare sulla prima giornata di qualificazione dell'Europeo 2020. La prima però si riferisce all'amichevole dell'Italia che comincia a preparare la fase finale dell'Europeo 2019 under 21. Si svolgerà in Italia e a San Marino, dal 16 al 30 giugno.Le città che ospiteranno le partite? Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Trieste, Udine e Serravalle. L'amichevole contro l'Austria si gioca al Nereo Rocco di Trieste, lo stesso stadio che ospiterà a giugno Serbia-Austria, Germania-Serbia e Danimarca-Serbia. Quindi fase di preparazione e stop, anche per i nostri avversari che debutteranno contro i serbi proprio al Nereo Rocco. In un clima simile e visto che gli austriaci non sono materassi, proprio per niente, la X vale la quota. Anche perchè i nostri vengono da due sconfitte e non va bene.



L'ambo invece vede Belgio-Russia, debutto in qualificazione per l'Europeo 2020. I padroni di casa vogliono esordire volando, contro una nazionale che ha fatto grande figura nel suo Mondiale: ma qui potrebbe essere altra musica, contro Lukaku e amici. La combo con i gol mi piace.



Un pareggio che alzerebbe di molto il tutto è quello tra Israele e Slovenia, due nazionali che potrebbero serenamente equivalersi. Si sono incontrate tre volte e in due casi è uscita la X. Niente di più facile che possa ripetersi.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Italia-Austria under 21 X (quota 3,50)



e poi



Belgio-Russia 1/over 2,5 (quota 1,82)



Israele-Slovenia X (3,28)



L'ambo vale 5,96 volte la posta.