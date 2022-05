Oggi è la domenica del mini-cippettino, due euro vanno benissimo. Perché la quota del terno proposto non è alta: è gigantesca. A partire dal marcatore che potrebbe essere decisivo in Pisa-Monza e quindi spingere (ma non è detto) i brianzoli verso la Serie A. Il Pisa deve vincere per forza, dopo la sconfitta per 2-1 al Brianteo. Ma il Monza ha gli attaccanti giusti per fare malissimo. Comunque partita da seguire a tutti i costi. Se i toscani vinceranno di un gol porteranno tutto ai supplementari perché le due squadre, dopo quel lunghissimo e bellissimo torneo che è stato, sono finite pari. Gytkjaer marcatore si' a 3,50? Mi ha fatto fare un salto sulla sedia. Si può fare, voi che ne dite? Padova-Catanzaro è tutto il contrario, mi piace talmente lo 0-0 che mi faccio bastare il pareggio. All'andata proprio così e finita, le due squadre puntano su difese impermeabili ed è quello il loro marchio di fabbrica. Chissà che davvero non si ripeta il "tarallo a tarallo" di qualche giorno fa. Wembley apre le porte allo spareggio tra Huddersfield e Nottingham, chi vince salirà in Premier League, mica cotiche, Fulham e Bournemouth ci sono già. Un match che, se guardiamo i numeri del passato, finisce quasi sempre con l'under 2,5 marchiato a fuoco. Ma l'ultima X tra le due è spuntata nel 2015! Non mi dite che finirà 0-0 anche questa...



Pisa-Monza marcatore sì Gytkjaer (quota 3,50)

Padova-Catanzaro X (quota 3,10)

Huddersfield-Nottingham X (3,20)



E' un terno da 34,7 volte la posta.