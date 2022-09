Oggi sono abbastanza difficili ma. Qualunque sia il risultato. Comincio dalla nostra,, unica tra Serie A e Serie B. Ho visto più volte - compresa la Coppa Italia - giocare i canarini e, se mi date retta, vi dico che sono una squadra. Finora sette uscite, comprese le amichevoli, con cinque successi e due sconfitte.In più i sardi, nelle sette (anche loro) disputate ne hanno pareggiata una, l'1-1 di Como. E all'ultima ne hanno buttata via una rocambolesca a Ferrara, con il rigore sbagliato da Lapadula e l'espulsione (nel primo tempo!) di Di Pardo. Il Modena è reduce da un bel 4-1 alla Ternana. Se ci ho visto bene, la quota della X scenderà.. Ma in un terno è complicato pescare sempre in alto. Ilnon è quello di Haaland e non potrebbe esserlo, se cedi un alieno simile devi ricostruire. Finora però in quattro gare sono arrivati sette gol fatti e quattro subiti, con l'quarto agli stessi punti in classifica che ne ha segnati otto e presi cinque. La media viene dalla parte nostra e nonostante l'1,60 sia un po' macilento,Altro boato, questo non riesco proprio a capirlo, nella Liga.mette di fronte la dodicesima in classifica (una vittoria un pareggio una sconfitta) con l'ultima, che le ha perse tutte senza nemmeno un gol fatto (e sette subiti).Natale è ancora lontano no?Cagliari-Modena X (quota 3,45)Borussia Dortmund gol/over (1,60)Celta Vigo-Cadice primo tempo/finale 1/1 (2,60)Terno da 14,3 volte la posta