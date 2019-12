Ultimi rintocchi dell'Europa League a gironi; chi ha fatto ha fatto (la Roma deve evitare assurdi passi falsi in casa contro gli austriaci), chi non ha fatto deve affidarsi più al rosario che alle imbucate da fuori (la Lazio spera che il Celtic giochi la partita più seria del mondo).



Il mio pronostico parte da quella del gruppo della Lazio, un pareggio porterebbe avanti anche i romeni del Cluj rendendo vani gli sforzi di Inzaghi in casa Rennes. La quota si prende tutte le attenzioni del caso.



Qarabag-Dudelange è un match che si potrebbe fare anche in riva al mare, essendo le due squadre già ampiamente eliminate. Ma facendo riferimento alla gara di andata dove si segnò tanto, addirittura 0-3 nel primo tempo per un cumulativo 1-4 finale, niente di più facile che le due contendenti si divertano anche in quella che sarà l'apparizione ultima in Europa fino alla prossima edizione. Facendo i botti. Anzi, rifacendoli.



Basterebbe un terno per fare i botti noi, nell'occasione. Perchè le quote scelte ci stanno a pennello. La terza arriva dalla Spagna: Getafe-Krasnodar sono le inseguitrici del Basilea ed essendo appaiate un punto dietro, dovranno per forza fare "mors tua vita mea". Essendo gli svizzeri già dall'altra parte (una sconfitta non li penalizzerebbe fino all'eliminazione). Un dato può aiutarci alla ricerca del segno: finora nelle ultime tre partite giocate in competizioni Uefa, il Krasnodar non ha messo a segno un gol nel primo tempo nemmeno quando ha vinto. Considerando la ripresa quindi il tempo in cui saranno segnati più gol, ci agganciamo a un 1,97 che è parente stretto della pari. Si potrebbe fare, soprattutto se ci portasse verso un terno da oltre 16 volte la posta.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Cluj-Celtic X (quota 3,25)



Qarabag-Dudelange over 3,5 (2,55)



Getafe-Krasnodar tempo con più gol secondo (1,97)







Il terno vale 16,3 volte la posta