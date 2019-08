C'è una bella sorpresa e ve la spiego subito. Il Chelsea arriva da una settimana fiammeggiante, piena di cocci e detriti. Prima lo 0-4 in casa dello United, al debutto di Lampard sulla panchina dei blues. Poi la Supercoppa di Istanbul contro il Liverpool, giocata bene e persa male ai rigori. Dopo più di 120' che restano a danzarti nella testa come fosse heavy metal a martello. E la preparazione fisica fa pensare una cosa logica. Alla terza partita dopo una coppiola simile, a questo punto della stagione, sei stanco di testa e di gambe. Vedremo chi ce la farà ad andare in campo. Ma il Leicester sarà fatto di ferro impastato con il ferro. Importa poco che sia più debole, se il Chelsea vuole vincerla dovrà passargli sopra. Io me la guardo con una combo spericolata, se a voi suona quello che ho detto...



Salto in Francia dove si rivede una delle partite più fantasmagoriche degli ultimi tempi. Rennes-PSG è stata la finale della Coppa di Francia, rimontata dai primi che, dopo essere stati sotto di due gol in un soffio, l'hanno ripresa e spinta fino al dischetto. Vincendola. Qui non ci saranno mosse di scacchi, gli stracci voleranno subito. E da ogni parte.



L'Union Berlino è una delle squadre più simpatiche del pianeta, dopo aver portato le poltrone dentro il suo campo per godersi il cinematografo. Scopre per la prima volta la Bundesliga, tra gli applausi di tutti. Batterà le mani anche il Lipsia, che se è quello della stagione scorsa mette paura alle big, immaginiamoci alle piccole piccole.









I CONSIGLI DI DOMENICA









Chelsea-Leicester X2/under 3,5 (quota 2,60)



Rennes-PSG over 2,5 (1,44)



Union Berlino-Lipsia 2 (1,70)









Il terno vale 6,36 volte la posta