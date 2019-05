E se fosse il Colpo dell'Anno? Qualcuno più avveduto potrebbe decidere di spezzarla o di farla con un errore. O al limite di togliere quella X in Turchia che la stessa classifica indica per già arrivata (e che quindi ha una quotarella). Si può fare tutto quando si hanno quattro quote alte così.



Lazio-Bologna potrebbe addirittura essere un passaggio di allenatori se Simone Inzaghi... Ma questo sarebbe un passo successivo, per adesso la X potrebbe premiare più o meno allo stesso modo due squadre che vanno forte (Lazio) o fortissimo (Bologna).



Nella cadetteria spagnola uno scontro diretto più di questo non esiste. L'Albacete è chiamato a superare in tutti i modi il Granada. Con questi tre punti lo appaierebbe al secondo posto (ma mettendogli la testa davanti per scontri diretti). Secondo posto che vale come promozione diretta, alla fine delle rimanenti tre giornate.



In Turchia c'è la partita della quotarella X: Ankaragucu-Sivasspor praticamente manterrebbero distanza da chi sta peggio, tra le retrocedende. Mentre l'Erzurum, esattamente la messa peggio, deve piegare un Fenerbahce che non vede l'ora di far passare queste due giornate per chiudere una stagione perfida.



Viene un botto, pensateci su.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'





Lazio-Bologna X (quota 3,40)



Albacete-Granada 1 (2,70)



Ankaragucu-Sivasspor X (2,10)



Erzurum-Fenerbahce 1 (2,35)





La quaterna vale 45,3 volte la posta