Ce n'è una bella bella bella. Ed importantissima. Per il titolo portoghese. E' Sporting Lisbona-Benfica, derby da impazzire. Perchè la capolista biancoverde è al comando con quattro lunghezze sul Porto e sei sugli attuali antagonisti, che stanno boccheggiando (tre pareggi nelle ultime cinque sono il segnale). In più, la carezza di un focolaio Covid si è fatta sentire nel gruppo. E pesantemente. E poi c'è un numero che fa sobbalzare: in PL i padroni di casa non vincono lo scontro diretto dal 2012! E' arrivato il momento di togliersi la polvere dalla spalla.



In Spagna si confrontano Betis e Osasuna, a Siviglia. Guardiamo questo che è il dato importante: l'allenatore dei padroni di casa, Pellegrini, è imbattuto in dieci degli ultimi undici scontri diretti contro questo avversario. E in quelle sfide l'ha fatta da padrone l'under 2,5: dieci volte! Uno scherzo? Per niente!



Championship inglese con altra sfida da pochi gol. E' Watford-QPR. Se diamo un'occhiata per esempio agli ultimi sei incontri casalinghi del Watford troviamo sei under 2,5! Media del cento per cento. Bisogna solo sperare che le due squadre non usufruiscano di calci di rigore perchè entrambe dal dischetto sono infallibili. Ma chi ci dice che anche in quel caso non finirebbe 1-1?





Sporting Lisbona-Benfica 1 (quota 2,53)



Betis-Osasuna under 2,5 (1,82)



Watford-QPR under 2,5 (1,82)





Il terno vale 8,38 volte la posta