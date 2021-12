Serata speciale. Al massimo. Perchè parliamo di due scontri al livello più alto. Il massimo. E se da una parte si gioca per avvicinare il ritorno in Premier League, dall'altra si giocherà per punti fondamentali in chiave titolo portoghese.Partiamo ovviamente daNaturale che andando avanti incideranno sia i problemi di Covid sia gli appuntamenti europei. Sono tutte e tre in Champions League ma mentre Porto e Benfica si apprestano a giocare l'ultimo decisivo confronto (il primi contro l'Atletico Madrid, i secondi contro la derelitta Dynamo Kiev), lo Sporting Lisbona ha già passato il turno (approfittando dei problemi fisici di Haaland e facendo a brandelli il Borussia Dortmund).Concluso il dovuto preambolo, torniamo a stasera. Il Benfica sa perfettamente che mettersi dietro lo Sporting di due punti sarebbe fare Natale prima del previsto. L'occasione è unica: gli avversari hanno parecchia gente indisponibile (l'ultimo è Coates, per quarantena) e potrebbero pagare dazio sul campo. Certo, anche i padroni di casa devono fare a meno di un perno come Lucas Verissimo. Ma la spinta è massima. Entrambe saranno a conoscenza del risultato ottenuto dal Porto a casa del Portimonense, non un match scontato.e poi, come detto, l'impegno europeo che si prepara non sembra oneroso (come peraltro quello dello Sporting che potrà far giocare le seconde linee essendo già agli ottavi). La vittoria di Jorge Jesus, teciico di grande esperienza, è la mia scelta. Anche se è un derby, e che derby.Grande interesse in Inghilterra perche per il momento hanno fatto il vuoto in Championship, tra di loro c'è un punto di distanza e le altre sono sperse. Il dettaglio importante? Il Fulham è la squadra che ha ottenuto più punti in casa, ben ventitre con sette vittorie, due pareggi e una sconfitta mentre il Bournemouth è la squadra che ha totalizzato più punti in trasferta (una vittoria in meno, un pareggio in più). Entrambe arrivano da due pareggi (contro Preston e Derby e contro Coventry e Millwall). La partita se la giocheranno, e come se la giocheranno. Ma dato che salgono in due (promozione diretta) alla fine del torneo e, si può stare lì a pensarci?Benfica-Sporting Lisbona 1 (quota 1,80)Fulham-Bournemouth X (3,60)L'ambo vale 6,48 volte la posta