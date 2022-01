Non male per niente. Con i tre massimi campionati di Germania, Francia e Inghilterra. Si parte proprio dalla Bundesliga con, partita da cui la noia dovrebbe stare alla larga. Se i gialloneri fuori casa ribaltano uno 0-2 a Francoforte vuol dire che dopo la pausa sono tornati più che da corsa e possono battere - già dal primo tempo - un avversario che si è ripresentato con un 2-2 interno contro l'Arminia Bielefeld. Nonostante entrambe siano nelle quattro per la Champions League ma a sette punti di distanza a favore dei padroni di casa.Occhio aperché chi viene da fuori potrebbe anche timbrare una sorpresa (o mezza sorpresa) della serata. Dalla sera di Lorient, cinque vittorie di cui una in Coppa di Francia - ai rigori - e un pareggio. La forma del Nantes è praticamente al top, la posizione in classifica a sette punti dal Nizza, secondo ma con una partita in più sul Marsiglia (appaiato).Palace di Premier League potrebbe essere più tranquilla delle altre anche se è più o meno un derby, a poco più di sessanta chilometri una dall'altra. La classifica permette, entrambe pareggiano come se fosse antani (nove per il Brighton, otto per il Palace),Borussia Dortmund-Friburgo parziale/finale 1/1 (quota 2,20)Nizza-Nantes gol (1,95)Brighton-Crystal Palace X primo tempo (2,10)