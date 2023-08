Oggi c'è un continente in campo. Per avvicinare sempre di più i gironi di Europa League e Conference League. Qualche buona squadra la vedremo, qualche mammasantissima pure, la cinquina da me suggerita sale fino al dieci contro uno, compreso bonus: può valere uno spicciolo? Assolutamente si'!

L'Olympiakos ve lo ricorderete in altra veste, oggi dovrà fare i salti mortali per non buttare via il turno già in casa. I belgi del Genk sono forti e anche se vengono dal classico momentaccio, questa può essere la partita per raddrizzare tutto, la doppia in una cinquina ci sta alla grande.



Twente-Riga e' un non-match, sulla carta. Gli olandesi sono migliori, almeno due volte meglio dei lettoni, che non possono inventarsi granchè. Primo tempo/finale se questa quota regge.



Fenerbahce è il pezzo forte dei mammasantissima (Dzeko e Tadic vi sembrano scarsi?) di cui ho già parlato, il Maribor qualche tempo fa fece vedere il suo massimo ma quel periodo è passato dal giurassico. Se i turchi non fanno stupidate, con i nuovi acquisti che scenderanno in campo se la incartano già nel primo tempo.



Altri turchi sul cartellone sono quelli del Besiktas, anche loro ben superiori al Neftchi Baku. Quota che ritengo giocabilissima.



Chiusura con l'Omonia Nicosia, in casa contro il Midtjylland. Per vincere questa a Cipro dovresti essere la migliore versione dei danesi ma al momento non li vedo così sbarazzini.





Olympiakos-Genk X2 (quota 1,60)

Twente-Riga primo tempo/finale 1/1 (1,66)

Fenerbahce-Maribor primo tempo/finale 1/1 (1,47)

Neftchi Baku-Besiktas 2 (1,58)

Omonia Nicosia-Midtjylland 1X (1,55)



Cinquina da 9,56 volte la posta escluso bonus