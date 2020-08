Ci siamo arrivati. E c'è ancora un verdetto importante da tirare fuori, quello della squadra che farà tristemente compagnia anella discesa agli inferi.Per capire che la squadra rossoblù è nettamente favorita nella corsa contro il. Certo, se il Verona si fosse giocato qualcosa di pesante allora sarebbero stati cavoli amari. Ma i veneti, che hanno messo in mostra un gran calcio per tutta la stagione, non avranno il veleno che servirà per portarsi a casa la partita. E questo senza dover dire che Genova è stata la casa di, per lunghi anni: la persona è serissima e sa cosa significa dover dare tutto in campo. In altre parole, se il Genoa non si porterà i tre punti della salvezza a casa sarà perché li avrà buttati. Fermo restando che il Lecce deve superare a tutti i costi il, visto che è in svantaggio negli scontri diretti con Pandev e soci..Parto dal presupposto che dopo una sberla cosi' forte come quella presa dalla Fiorentina, Sinisa sa sempre come dare la scossa ai suoi. Dopo l'1-5 al Meazza col Milan, il Bologna giocò una dignitosissima partita a Bergamo, perdendola per il minimo. Il Toro mi sembra molto stanco, forse più di testa che di gambe: l'1 è il mio segno preferito.Si chiude con, quindi con i gol che sapranno regalarci due gruppi che hanno giocato a duemila fino a qui. Da Caputo a Djuricic, da Lasagna a De Paul fino a unche entra e segna quella perla di gol. Sbaglierò ma Sassuolo e Udinese potrebbero andare avanti: si divertono e divertono. Volete che almeno quattro non ne escano?Genoa-Verona 1 (quota 1,53)Bologna-Torino 1 (2,10)Sassuolo-Udinese over 3,5 (2,05)Il terno vale 6,58 volte la posta