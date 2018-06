Ultime amichevoli pre-mondiali. Siamo a Giappone-Paraguay. Basta dare un'occhiata ai precedenti per capire che siamo di fronte a una partita molto particolare. Che si è ripetuta più volte. La cosa grottesca è che dal 2003 al 2010 per cinque volte è finita 0-0 al novantesimo. Nell'ultimo caso si è andati prima ai supplementari e poi ai rigori e la spuntò il Paraguay (era il Mondiale 2010).



Siamo a due giorni dall'inizio di Russia 2018, è difficile prevedere che due nazionali vogliano farsi male proprio in un momento così speciale.



Magari sono io che folleggio. Ma il pareggio...



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Giappone-Paraguay X (quota 3.05)



@calcioepepe