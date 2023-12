Ci appropinquiamo al Natale con un De Zerbi da trasferta (e il suo Brighton, ovviamente) e due interessantissimi match, uno nella Liga e uno un gradino sotto. Ma belli e importanti.

Nella Premier League il nostro De Zerbi viene ricevuto da un Crystal Palace che ha fatto cose da applausi all'ultima contro Guardiola. Con una risalita dallo 0-2 al 2-2! In questa parlano fortemente i numeri, visto che otto volte su undici i gol sono stati segnati più nella ripresa che nel primo tempo.



Betis-Girona mette di fronte due squadre che a fine Liga faranno sicuramente festa, chi per un motivo chi per un altro anche se potrebbero entrambe entrare in Europa League (è la cosa più probabile ma assolutamente non la sola!).



Valladolid-Racing Ferrol, che al momento sono seconda e quinta ma a un solo punto di distanza nella Liga 2, possono fare anche lo 0-0 oppure l'1-1 che farebbe meno dolore possibile. A tutte e due.





Crystal Palace-Brighton tempo con maggior numero di gol secondo (quota 2,05)



Betis-Girona X (3,55)



Valladolid-Racing Ferrol X (3,20)







Terno da 23,2 volte la posta.