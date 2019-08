I russi del Krasnodar sono andati fino ad Oporto per dare una martellata a una big come il Porto. E tirarla fuori dalla Coppa, l'1-1 in Russia non servì ai lusitani. Ecco che quindi Olympiakos-Krasnodar diventa il centro del mondo della serata. Il Krasnodar ci sa fare e, come abbiamo visto, anche in trasferta. L'Olympiakos sa che non può permettersi errori. Combo X2/under 3,5, difficile che facciano troppa festa sotto porta.



Lo Young Boys debutta in Europa ospitando la Stella Rossa. Che invece ne ha già eliminati tre, di rivali. Sembra la classica partita giocata sugli episodi e non sull'abbondante numero dei tiri in porta.



Scovo nella Championship inglese il terzo piolo. Charlton-Nottingham ci offre dei precedenti che parlano da soli. Dal 1998 questo match si è giocato quindici volte e soltanto in tre ha originato un overone! Con la sorpresa del Charlton ancora imbattuto, l'under 2,5 (discreta quota) ci tira dalla parte sua.



PS. Non so se avevo mai consigliato un terno che potrebbe uscire anche con tre 0-0, sarebbe un caso unico...



I CONSIGLI DI MERCOLEDI'





Olympiakos-Krasnodar X2/under 3,5 (quota 2,15)



Young Boys-Stella Rossa under 2,5 (1,75)



Charlton-Nottingham under 2,5 (1,80)





Il terno vale 6,77 volte la posta