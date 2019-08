Via dalla Champions. Il Krasnodar russo è penosamente affondato in casa dell'Olympiacos (0-4) che si è virtualmente qualificato. Nel ritorno si potrebbe assistere a un successo che dice poco per quelli di casa. Per noi potrebbe dire qualcosa in più.



Ligue 1 francese con una bella partita. Nove gol fatti e zero subiti in due gare per il Lione dicono molto sulla potenza della sua bocca di fuoco. Nonostante il Montpellier giochi davanti ai suoi fans e non sia un cuscino da sprimacciare (pur se battuto dal Rennes alla prima in casa), i due gol o più degli ospiti sembrano ben remunerati.



Coppa in Francia e Coppa in Inghilterra. Nella prima giocano due rivali che per fare l'overone devono giocare due settimane. Nella seconda, bisogna risalire molti anni indietro, al 2008, per trovare un NO gol. Le ultime (sei su sei!) sono state altro...



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Krasnodar-Olympiakos 1 (quota 2,06)



Montpellier-Lione over 1,5 squadra ospite (2,00)



GFG Ajaccio-Paris FC under 2,5 (1,40)



Bristol Rovers-Brighton gol (1,83)





La quaterna vale 10,5 volte la posta