Si riattacca dal venerdì con una quota pazzesca. In Francia. Da quando Amiens e Lione si fronteggiano (e ormai sono otto volte, quattro in Ligue 1 e quattro in coppa) ha sempre vinto il Lione, in casa e fuori! Basterebbe fermarsi qui per dire che la quota mette impressione...



La Spagna riprende nell'isola di Maiorca, dove arriva l'Athletic Bilbao. Gli ultimi sette precedenti (tra Liga e coppa) ci dicono che l'over 2,5 è uscito una volta sola, l'ultima, e con due gol proprio nel finale di partita. Se pensiamo che quella sfida si era sbloccata nei primi minuti, vuol dire che fanno proprio fatica a non fare under 2,5, queste due.



Ed ecco che arrivano i gol. Per esempio in Germania, Bundesliga 2, dove si gioca Furth-Wehen. Sinora si è giocata solo sei volte ed è sempre finita gol tranne che in una occasione.



I precedenti strillano anche in Belgio, dove accostiamo l'orecchio per Charleroi-Genk e persino nella serie inferiore, su Lokeren-Westerlo. Sentite qui. Nella prima, se guardiamo gli ultimi undici confronti, il gol è uscito DIECI VOLTE! Nella seconda, ultime cinque sfide e gol a grappoli per un overone che grida vendetta.





I CONSIGLI DEL VENERDI'





Amiens-Lione 2 (quota 1,81)



Maiorca-Athletic Bilbao under 2,5 (1,50)



Furth-Wehen gol (1,54)



Charleroi-Genk gol (1,52)



Lokeren-Westerlo over 2,5 (1,87)





La cinquina vale 11,8 volte la posta escluso bonus