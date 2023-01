L'anno è prima finito e poi ricominciato con il gigantesco sorriso stampato sulla faccia del banco. Prendere qualunque cosa si è rivelato di una difficoltà senza pari, in Premier League e in Ligue 1. Vediamo se il vento cambia se no bisognerà aspettare le nostre. Che stanno arrivando, finalmente.



Oggi è in programma Brentford-Liverpool, partitona anche se i Reds non sono straordinari al momento e all'ultima hanno potuto ribaltarla col Leicester solo grazie a due autoreti. Al Brentford ne perdono pochissime e faranno il loro dovere al massimo. I "rossi" devono riprendere a correre a perdifiato e fin da questa, l'over è bassino ma ci sta.



In Ligue 1 lo Strasburgo deve profittare del fatto che nello stadio di casa arriva il Troyes ovvero la squadra che nell'anno che se n'è appena andato ha subìto più reti di tutte in trasferta, ben trentotto (ma in porta sa come andarci). Combo interna. Mentre Lilla-Reims ci regala una quota più alta del gol di quella inglese che apre la quaterna. Perchè più difficile lo è di sicuro. Ma le tre più recenti ci fanno sorridere.



Ancora Inghilterra però è Championship con Wigan-Hull. E un altro gol, quando queste due si incrociano spesso e volentieri è cosi' che finisce (le ultime otto su dieci, anche in Carabao Cup).



Brentford-Liverpool over (quota 1,53)

Strasburgo-Troyes 1X/gol (2,00)

Lilla-Reims gol (1,70)

Wigan-Hull gol (1,85)



Quaterna da 9,62 volte la posta