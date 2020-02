Lunedì con il Liverpool in campo. Basterebbe questo. Anche se la partita con il West Ham dice poco sulla carta. Allenamento in vista del ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid di Simeone. Poco altro. Ma una volta viste le quote qualcosa da aggiungere c'è. La vittoria di Salah e amici senza subire gol da parte dell'avversario vale 1,80. Un bombone con la crema. Anche perchè Klopp farà le prove generali per vincere senza prenderne. Quotone.



Bundesliga con Francoforte-Union Berlino. Gli ospiti hanno subito il gol di apertura in sette delle undici trasferte di campionato. In più i padroni di casa hanno vinto gli ultimi quattro scontri diretti ufficiali. Considerando che la quota dell'1 già nel primo tempo è alta, non pongo altro tempo in mezzo e vado deciso.



In Ligue 2 francese, Troyes-Auxerre si impernia sui numeri. E cioè gli under/over fatti registrare dalle due squadre finora. Per i primi 15/10, per i secondi addirittura 17/8! Difficile non basarsi sull'under 2,5, non ci regalerà l'oro dei Mackenna ma non gli si può giocare contro per alcun motivo al mondo. No?





I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Liverpool-West Ham 1/no gol (quota 1,80)



Francoforte-Union Berlino 1 primo tempo (2,50)



Troyes-Auxerre under 2,5 (1,52)





Il terno vale 6,84 volte la posta