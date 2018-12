Piano piano locchi locchi siamo arrivati al venerdì. Addirittura un anticipo di Premier League ma non un anticipo anticipo ma l'anticipo della capolista Liverpool, che viaggia al Molineux Stadium di Worlverhampton. Gli arancioneri di casa sono un punto dietro allo United anche se loro fanno festa e gli United piangono senza Mou. Negli ultimi tre scontri diretti casalinghi con le big, i Wolves hanno sempre segnato, con Chelsea Tottenham e City. Non vedo perchè non debba succedere qui.



Altro derby basco nella Liga. Dopo Alaves-Bilbao ecco Real Sociedad-Alaves. In casa la Sociedad fa dormire gli spettatori, sei gol fatti e sette subiti in sette gare. Credo che la X2/under 2,5 sia una combo fatta e finita per questa serata. Pareggiano alla grande Girona e Getafe e la loro linea di galleggiamento è standard. L'under 2,5 non dovrebbe distaccarsi molto dalla realtà.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Wolves-Liverpool gol (quota 1,95)



Girona-Getafe under 2,5 (1,50)



Real Sociedad-Alaves X2/under 2,5 (2,85)



Il terno vale 8,33 volte la posta