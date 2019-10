Europa League seconda puntata. Le romane atto secondo. Lazio-Rennes sulla carta è decisamente più attraente. I francesi ancora li ricordo castigare in finale di Coppa di Francia nientepopodimenoche il PSG. E in che modo... Sono una squadra supervelenosa dove Niang è finalmente sbocciato, dove Greneir non è quello che ricordate in giallorosso, dove tutti gli altri, nel mood giusto, sanno girare a dovere. E' un periodo di pareggi, quattro, inframezzati dalla sconfitta di Nantes. Alla prima hanno pareggiato in casa con il Celtic (1-1). La Lazio va tipo vaporetto e quando è in giornata-sì fa quello che ha fatto al Genoa, se lo mangia. Ma ha sbagliato l'esordio in casa Cluj non sapendo tenere il vantaggio e facendosi ribaltare (2-1). Qui non si scherza, sono tre punti vitali. Io vado sui gol, sono due squadre che sanno farli.



A Graz arriva una Roma intristita dagli ultimi stop di Pellegrini (sarà almeno bimensile) e di Capitan Miki (dovrebbe essere mooolto più corto). Dopo la vittoria di Lecce si sarebbe dovuto sorridere a tutti denti e invece l'extra-campo ha fatto male. In più, non si sa letteralmente quali siano i pericoli che l'attendono in Austria. Perché alla prima il Wolfsberger ha fatto il pesto alla genovese con i tedeschi del Moenchengladbach (4-0 in Germania!). Su quel risultato ci sarebbe da tremare. L'ultima sconfitta risale al 10 agosto poi solo vittorie e un pari, nel proprio campionato. Una combo limitata nei gol e con doppia esterna mi attrae. Ma è una sfida-interrogativo.



Volo con un'altra doppia che vi sembrerà strana. Ma il Manchester United sta facendo giocare i ragazzi in Europa (tra quelli c'è un fenomeno, Mason Greenwood) e nel tempio dell'Az Alkmaar potrebbe non divertirsi. Poi due vittorie: quella del Cska Mosca, ben pagata contro i catalani dell'Espanyol, e dello stesso Borussia Moenchengladbach di cui sopra, che va a Istanbul contro il Basaksehir. I telecronisti hanno preso le ferie, troppo difficile e troppo lungo dire Istanbul Basaksehir-Borussia Moenchengladbach. Ad maiora!



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Lazio-Rennes over 2,5 (quota 1,80)



Wolfsberger-Roma X2/under 3,5 (1,76)



Az Alkmaar-Manchester United 1X (1,54)



Cska Mosca-Espanyol 1 (2,10)



Istanbul Basaksehir-Borussia Moenchengladbach 2 (2,30)



La cinquina vale 23,5 volte la posta escluso il bonus.