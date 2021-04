Non è la prima volta e non sarà l'ultima. Ma mi è capitato di guardare ognuna di queste tre quote e dire: "E' molto alta... ". Certo, come abbiamo visto in PSG-Manchester City non sempre la quota troppo alta genera reddito, fosse così gireremmo tutti con la Bentley. E invece per strada se ne vedono poche!Non c'è l'Italia di mezzo ma tre campionatoni di quelli oni oni sono qua, si spera ad allietarci la serata del venerdì.Lens, Marsiglia e Rennes sono in volata strettissima per un posto nella futura Europa League, un punto le divide una dall'altra; lo Strasburgo è sei lunghezze sopra la zona-retrocessione e fischietta firulì-firulà. I dieci punti conquistati dai padroni di casa nelle ultime tre partite (non sono dodici soltanto perchè il Montpellier raggiunse il pari al 93') la dicono lunghissima. Il perchè di questo 1,95 me lo dovrebbe spiegare un negromante a tavolino. Dimenticavo: gli ultimi tre scontri diretti li ha vinti il Marsiglia, boh...Dalla Francia alla Premier League inglese, l'incontro è. Dove i vecchi (ed eterni amici) di Claudio Ranieri stanno fornendo un gran bel torneo, saldamente terzi davanti a un Chelsea preoccupato di ben altro (c'è il ritorno con il Real mica pizza e fichi). Il Southampton è bello salvo e quindi sono arrivate tre sconfitte in fila (compresa la FA Cup) mentre il borsino avversario è l'esatto contrario, tre vittorie di seguito. Due successi su due per il Leicester quest'anno contro il Southampton, in FA Cup e all'andata.Passo di volata nella Liga di Spagna, dove la sfida in cartellone èNiente di troppo eccitante ma questa c'è. Roba da mezza classifica, nessun palpito di Europa vera, l'unico brividino è dato dalla Conference League (ma sul serio dà brividini, mah... ). Il Celta arriva da sette punti in cinque gare (le due vittorie una in casa all'ultima e una in trasferta); il Levante una vittoria fuori casa (ospite dell'Eibar) e quattro sconfitte da qualsiasi parte la di guardi.PS Quello è il terno della serata, per inventarsi altro bisogna essere fantastici fantasisti. Quelli che sanno palleggiare fino a domattina leggendo il giornale.