Questa volta il meglio potrebbe essere nascosto (ma non troppo) in Francia, tra Ligue 1 e Ligue 2.



Nella "Serie A" francese si gioca Angers-Bordeaux. In classifica sono a sei e a quattro punti dai coccodrilli lì in fondo, uno è il pericoloso Monaco che può rivitalizzarsi anche col mercato. Visto chiaramente il momento e visto che sia Angers che Bordeaux sono squadre che non disdegnano la X (ne hanno prese otto e sette) non ho dubbi.



Nella Ligue 2 tocca a Le Havre e Valenciennes. Gli ospiti hanno questo ruolino che vi dico: una vittoria, un pareggio e tutte sconfitte fuori casa, ben diciassette i gol subiti, più di due ogni match. Credo basti questo per capire che la 1 è grossa come la porta di casa mia.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Angers-Bordeaux X (quota 3.20)



Le Havre-Valenciennes 1 (1,63)



L'ambo vale 5,21 volte la posta