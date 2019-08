Giornatina giornatona. A partire dall'International Champions Cup col Manchester rosso sfidato dal Milan. Partitaccia per Giampaolo perchè davanti ha una squadra forte anche senza Lukaku. E con dei ragazzini terribili.



Supercoppa tedesca in casa del Borussia Dortmund, molto aperta come spesso si rivela essere questa superclassica del calcio alemanno. Il gol ci sta tutto.



Supercoppa in Asia per le francesi che dettero vita a una divertentissima finale di Coppa di Francia (meno divertente per il PSG che la perse in quel modo, in vantaggio per due a zero e poi ribaltato... ). Quota bassa per l'over 2,5 ma sacrosanta.



Poi un bel trittico di amichevoli che viaggiano anch'esse sul pronostico del gol. Lille-Roma, Livorno-Fiorentina e Hoffenheim-Siviglia sono la ciliegina su questo sabato.







I CONSIGLI DI SABATO







Manchester Utd-Milan 1 (quota 1,83)



Dortmund-Bayern gol (1,54)



PSG-Rennes over 2,5 (1,37)



Lille-Roma gol (1,67)



Livorrno-Fiorentina gol (1,67)



Hoffenheim-Siviglia gol (1,51)







La sestina vale 16,2 volte la posta escluso il bonus