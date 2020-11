Inutile sottolineare l'importanza, lo spessore, la tensione che avvolgerà lo stadio che gli verrà dedicato.Questo andava detto subito.. Sono stato testimone di tante occasioni in cui una squadra, un ambiente, un popolo stretto volevano fortemente onorare un grande scomparso con la vittoria. E ho visto con i miei occhi e con il cuore quanto risulti difficile.. Attorno a calciatori che sono diventati insostituibili. Faccio due nomi: Capitan Miki e Veretout, al momento - come rendimento - tra i migliori d'Europa.Ladi Prandelli si è presa, anche se ai supplementari in Coppa Italia, un match durissimo contro l'Udinese solo mercoledì, dopo aver debuttato con una gran brutta sconfitta interna in campionato.Pur senza Ibra. Vanno presi e messi da parte per i tempi in cui farà molto più freddo., ha recuperato la vecchia verve e fa i buchi per terra in campionato e in Europa. Gotti sa come blindarli alla grande i friulani ma ha - come detto sopra - dei supplementari sulle spalle in un momento in cui chi gioca troppo alla fine paga. E consegna i tre punti all'avversario.. In questo momento almeno. Terzo il Chelsea, primo il Tottenham. Non solo. Entrambe hanno perduto una sola partita e arrivano da sei vittorie in fila i Blues e da cinque in fila i bianchi (ogni competizione). E poi Mourinho torna nello stadio dove ha fatto di tutto. Potrebbe diventare una partita a farsi meno male. Ma anche no.. Un'assicurazione sulla bolla che può funzionare. A quota dignitosa.La quaterna vale 17,6 volte la posta