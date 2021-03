I rossoneri, in momento di scarsa fortuna dal punto di vista degli acciacchi fisici, vanno a giocarsi la partita d'andata degli ottavi in casa dei favoriti per alzare il trofeo dell'. Se esiste una partita per limitare i danni e portare al Meazza un risultato possibile da ribaltare è certamente questa. Gli infortunati ci saranno da una parte e dall'altra ma basta leggere le quote per capire da che parte al momento pende la bilancia. Inoltre loarriva da un match che ricaricherebbe anche gli stanchi, la vittoria contro gli imbattibili cugini Citizens. Vedere Pepuscire a capo chino deve essere stata una gran bella soddisfazione.Lainvece fa da padrona di casa e, indovinate un po', contro l'altra squadra di. Cioè dopo ilecco lo. Sale il grado di difficoltà ma non credo di dire un parere soltanto mio, questi ucraini attualmente non sono proprio quelli che lasciò - vincendo - il tecnico portoghese.. Eliminati dai tedeschi proprio per la differenza reti, con l'Inter adagiata e spenta sul fondo classifica. Fonseca sa anche dove ripongono le scatole di biscotti: sa in primis che deve provare a recuperare quelli che non ce la faranno per l'andata. Vedo una quota da leoni per l'under 2,5, ci si prova senza porre tempo in mezzo come dicevano quelli azzimati.Il terzo piolo della scala è la combo londinese del, squadra in ordine e in mano dello SpecialOne. Arriva lache ha una caratteristica: delle squadre giunte fin qui è quella che ha subito meno reti, solo tre. Il 4-0 del 2008, in Europa League, sembra decisamente lontano. L'1-0 oppure il 2-0 sembrano fattibili. E spingerebbero questa bolla fino al dieci contro uno. O giù di li'.Manchester United-Milan 1 (quota 1,67)Roma-Shakhtar Donetsk under 2,5 (2,28)Tottenham-Dinamo Zagabria 1/under 2,5 (2,53)