Si ridanno carte. E si rimischia furiosamente il mazzo. Perché oggi sono le piccole a fare la voce grossa. Almeno io la vedo così.Laè uscita con i cerotti alti un metro dalla vittoria diperdendo un giocatore fondamentale come(undici gol stagionali esattamente comesolo che uno è centrocampista e l'altro attaccante). Si dovrà pagare tassa, questo è scontato. E ilha limato le puntine nel derby e fa paurissima. Gol.Così come paurissima non può che fare il nuovoche è lì che si allaccia gli scarpini da ventidue ore in campo. Iltroverà una squadra che tirerà come il vento. E uscire vivi dallo Scida sarà una bella impresa. Altro che riposati, i granata sono preoccupati. Giustamente.Anchesi rovescia. Se gli emiliani si giocano la terza partita vera non possono gettare alle ortiche un altro 2-0 di vantaggio: l'orribile avventura è capitata contro Spezia e Udinese. E in più i viola sono usciti scottati dal gol di Diawara e dagli infortuni riportati contro la Roma (Castrovilli e Igor almeno).Bella bella bellissima potrebbe essere. Altro che fatal Verona, qui ci sarà da indossare lo smoking e godersela. Sulla versione dei veneti non ho il minimo dubbio, su quella dei rossoneri molto di più perché aver preso il risultato all'ultimo graffio (e non è una parola a caso) contro l'Udinese di un Gotti arrabbiatissimo potrebbe essere la lucetta rossa che si accende e si spegne si accende e si spegne. O almeno dovrebbe essere considerato così.Si chiude con un altro psicodramma calcistico. Per ilc'è solo la vittoria ma ilnon è una squadretta e certamente Sinisa si sarà studiato ogni errore commesso a Cagliari. Se ci si arriva tutti interi si fa il tifo per il gol. Che mi pare bello lustrato e bello possibile.Roma-Genoa gol (quota 1,75)Crotone-Torino 1 (1,83)Fiorentina-Parma X2 (1,83)Verona-Milan gol (1,63)Napoli-Bologna gol (1,72)