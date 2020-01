Brescia-Milan è il motivo del "vaffa" di Balotelli. Quel giallo lo aveva comunque tolto dalla partita della vita cui lui mai avrebbe voluto rinunciare. Resta una sfida molto ma molto interessante, soprattutto se le due sono quelle viste all'ultima uscita. Vogliose fino all'ultimo secondo, riagganciate nel risultato oppure in dieci. I gol sono arrivati e arriveranno anche in questa occasione.



Il Borussia Dortmund con Haaland o no. C'è una bella differenza e il giovane acquisto appena arrivato ce lo ha mostrato in quello spezzone di gara in cui ha fatto tripletta in una ventina di minuti o poco più. Gialloneri e biancorossi segnano e subiscono come non ci fosse un domani. Infatti l'over 3,5 sale al massimo fino alla pari. Secondo me non va sottovalutato, affatto.



Nizza-Rennes è un bell'appuntamento di Ligue 1. Basti vedere cosa sono riusciti a mettere insieme i padroni di casa nelle ultime tre partite interne di campionato: dieci gol fatti e due subiti per un totale di tre vittorie e nove punti. Ma il Rennes è diventato uno squadrone, infatti ne prende pochi (quattro più del PSG). Comunque l'1X non è pagato male, anzi.



Dentro Osasuna-Levante potrebbe racchiudersi la sorpresa del venerdì. Infatti i padroni di casa arrivano da un lungo lunghissimo braccio di ferro ai supplementari in Copa del Rey, risolto a loro favore soltanto al 111'! Gli ospiti hanno giocato una partita normale perdendo 3-1 in casa del Siviglia e potranno essere decisamente più freschi.



Chiusura con la Segunda Liga spagnola. Il Cadice è lassù insieme con l'Almeria, nonostante abbia passato un momento-no (due punti nelle ultime quattro). Ospita il Racing Santander, squadra dai pareggi infiniti (sono quattordici!) ma ultima in classifica. Se la più forte non vince questa vuol dire che si è seduta per terra, in questo inizio di anno nuovo.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Brescia-Milan gol (quota 1,73)



Borussia Dortmund-Colonia over 3,5 (2,00)



Nizza-Rennes 1X (1,44)



Osasuna-Levante X2 (1,91)



Cadice-Racing Santander 1 (1,72)



La cinquina vale 16,3 volte la posta escluso il bonus